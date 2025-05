Rissa a colpi di bottiglie e sedie nel centro di Vibo, salgono a 13 i denunciati: la Questura emette altri 4 provvedimenti di pubblica sicurezza

La violenta lite era scoppiata il 27 aprile scorso in un locale per poi spostarsi in strada. Il questore, a seguito delle verifiche, aveva sospeso la licenza dell’attività

Continuano le attività investigative svolte dalla Questura di Vibo Valentia volte ad identificare le persone che hanno preso parte alla violenta rissa che il 27 aprile scorso ha scosso la movida del centro cittadino.

Altri quattro sono gli indagati, per i quali il questore Ruperti ha emesso 2 provvedimenti di fogli di via dal Comune di Vibo Valentia per la durata di tre anni (nei confronti dei soggetti non residenti nel capoluogo), unitamente a 2 provvedimenti di avviso orale. I quattro si aggiungono quindi ai nove già indagati per il reato di rissa, e già destinatari dei provvedimenti di avviso orale da parte del questore.

La lite

La lite, che aveva coinvolto anche diversi minorenni, era partita innanzi ad un locale della movida e si era via via fomentata, coinvolgendo, in breve tempo, una moltitudine di giovani. Pugni e calci reciproci da parte dei ragazzi che nel corso dell’aggressione si sono lanciati contro bottiglie e sedie del dehors, finiti poi sulla strada dove transitavano le auto.

I primi accertamenti, benché tempestivi, sono stati svolti dalla locale Squadra Mobile, senza però alcuna collaborazione degli avventori del locale o dei passanti testimoni della violenza.

Sospesa licenza nei confronti del locale

In conseguenza del grave episodio che ha creato una turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica, il questore di Vibo Valentia, dopo gli accertamenti condotti dalla Divisione di Polizia Amministrativa, ha poi emesso un provvedimento di sospensione della licenza nei confronti del locale teatro degli eventi.

Attualmente, dunque, sono in tutto 13 i giovani identificati nel corso delle indagini, e deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa. Sono in corso ulteriori accertamenti per valutare l’emissione di provvedimenti amministrativi in materia di misure di prevenzione (e con specifico riferimento al contrasto alla mala movida) per gli indagati residenti a Vibo Valentia.