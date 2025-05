Vibo, la Capitaneria aggiorna le regole sulla sicurezza balneare: la bandiera bianca diventa… verde

La Capitaneria di porto di Vibo Valentia ha emanato la nuova ordinanza di sicurezza balneare per la stagione 2025.

«Tale provvedimento – si legge nella nota – scaturisce dalla valutazione di procedure consolidate nel corso degli anni che legano l’elemento esperienziale al quadro normativo sempre più stringente sul tema della sicurezza, con l’intento di regolamentare, in maniere omogenea, gli aspetti di settore per la fruizione in sicurezza della balneazione, della navigazione da diporto e della tutela dell’ambiente ma anche alla tutela delle bellezze del territorio ricadenti nel circondario marittimo di Vibo Valentia, che si estende dal comune di Amantea al comune di Nicotera».

La Capitaneria di Porto procede: «L’aggiornamento delle disposizioni dell’ordinanza di sicurezza balneare si è reso necessario, in particolar modo, alla luce delle recenti indicazioni ministeriali che hanno reso omogenea, in ambito nazionale, la durata della stagione balneare, ricompresa tra il terzo sabato del mese di maggio a la terza domenica del mese di settembre, sebbene sia data facoltà agli enti locali di poter anticipare o posticipare l’inizio della stagione balneare di una settimana».

Durante la stagione balneare ogni stabilimento dovrà attivare e assicurare il servizio di salvataggio tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00 secondo le modalità disciplinate dall’ordinanza di sicurezza balneare 2025. Tra le novità rilevanti si segnala l’adeguamento della segnaletica dello stato della balneazione, presente sulle postazioni di salvataggio, agli standard europei con la previsione di tre bandiere:

(a sostituzione della precedente bandiera bianca): servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli; BANDIERA GIALLA : servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;

: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose; BANDIERA ROSSA: rossa, balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo.

«La neo adottata ordinanza di sicurezza balneare, al fine di garantire una maggiore familiarità e sicurezza all’utenza, suggerisce agli enti locali interessati, di adottare una segnaletica uniforme ed esaustiva riconducibile al modello di riferimento costituito dal progetto europeo “Perla” (cooperazione per l’accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera) e dalla simbologia standard ISO 20712. Tale sistema, già ampliamente adottato in ambito europeo, mira a migliorare la comprensione immediata da parte dei bagnanti, aumentando così la percezione della sicurezza, in particolare per l’utenza straniera e non abituale», si legge ancora nella nota».

La Guardia Costiera di Vibo Valentia ricorda che, in caso di emergenze in mare, il numero Blu da comporre è il 1530 sia da utenza fissa che cellulare, attivo h24 per garantire interventi immediati a tutela della salvaguardia della vita umana in mare, oppure il numero unico europeo per le emergenze (Nue) 112.