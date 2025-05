Tropea, riaperto l’ufficio postale di via Coniugi Crigna: finiscono i disagi per utenti e operatori

I lavori avviati l'11 marzo scorso per la realizzazione del progetto "Polis - Casa dei servizi digitali" avrebbero dovuto concludersi il 26 aprile. Per tutto il tempo è stata utilizzata una sede temporanea allestita in un container

Ha ufficialmente riaperto i battenti oggi l’ufficio postale di via Coniugi Crigna a Tropea, dopo un lungo periodo di lavori di ristrutturazione iniziati lo scorso 11 marzo ma non ultimati al 26 di aprile come preventivato inizialmente. La sede centrale, completamente rinnovata e ora in versione “Polis – Casa dei servizi digitali”, promette «servizi potenziati e un’esperienza più confortevole per tutti gli utenti». Il progetto, ideato da Poste italiane per «favorire la coesione economica e sociale nei Comuni con meno di 15mila abitanti», consentirà alla sede di Tropea di offrire agli utenti una vasta gamma di servizi direttamente a sportello. I cittadini potranno ora «richiedere tutti i certificati dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), oltre a stampare il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”». I lavori di riqualificazione, ha fatto sapere ancora Poste italiane attraverso un comunicato stampa, hanno comportato una «riorganizzazione completa degli spazi», mirata a «ottimizzare la fruizione dell’ufficio». Particolare attenzione è stata dedicata al «miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi». Tra le opere realizzate, spicca la «nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazioni di lavoro ergonomiche per il personale». L’ufficio riaperto oggi sarà dunque operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 alle 19:05, e il sabato fino alle ore 12:45, «garantendo un’ampia disponibilità oraria per i cittadini».

La riapertura giunge dopo un periodo di notevoli disagi per impiegati, residenti e turisti di Tropea, costretti a fare i conti con l’ufficio postale temporaneo dislocato in un container in Largo Mercato. La sede provvisoria, attivata in concomitanza con l’inizio dei lavori lo scorso 11 marzo, si è rivelata inadeguata sotto molteplici aspetti. Inizialmente prevista per il 26 aprile, la riapertura della sede centrale aveva subito ritardi che avevano prolungato l’odissea dei servizi. Le condizioni nell’ufficio temporaneo erano tutt’altro che ottimali: il bancomat esterno era fuori uso, costringendo a lunghe code agli sportelli anche per semplici operazioni. All’interno, gli operatori di Poste italiane erano costretti a lavorare in ambienti angusti e sotto un caldo asfissiante, dovuto all’impossibilità di utilizzare i climatizzatori seppure installati. La causa di ciò era da ricercarsi nel sistema di alimentazione energetica: un generatore a gasolio attivo 24 ore su 24, insufficiente a garantire il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature e, al contempo, fonte costante di inquinamento, cattivo odore e rumori molesti per l’intera area circostante, densamente frequentata e vicina a strutture ricettive.