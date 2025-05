Il giovane ballerino vibonese Giuseppe La Gamba entra nell’Accademia nazionale di danza

Per un ballerino approdare all’Accademia nazionale di danza di Roma è senza dubbio il primo grande successo di una carriera ancora in erba. A conseguire questo risultato è stato il giovane vibonese Giuseppe La Gamba, che «ha centrato l’obiettivo – racconta orgogliosa la sua insegnante, Antonella Ferraro, direttrice Progetto Danza Calabria – dopo anni di lavoro e file interminabili per audizioni, esami, lezioni di tecnica, riuscendo a superare ogni ostacolo ed entrando in uno dei più prestigiosi istituti italiani di alta cultura».

«Tanti, in questi anni di preparazione, i premi ricevuti e le borse di studio assegnate, sia in Italia che all’estero, fino alla recente entrata nella Scuola di ballo del Teatro Politeama di Catanzaro. Ma non sono mancati – continua Ferraro – anche momenti di sconforto, delusioni e scoramento. Un percorso che l’ha forgiato e arricchito fino a condurlo al raggiungimento della meta prefissata».

«Abbiamo sognato, ci abbiamo creduto, anche quando qualcuno ha cercato di dissuaderlo e di convincerlo del contrario – conclude la sua insegnante di ballo -, l’ho supportato e a volte anche sgridato, come fa una mamma, perché nella danza, come nella vita, insegno ai miei allievi che la forza bisogna trovarla in se stessi, che devono spogliarsi di tutti i preconcetti dove la società cerca di indurli, che devono dissociarsi da questa tecnologia invasiva che gli fa solo perdere tempo e distorce la realtà, che non devono mai appoggiarsi a nessuno, che devono sudare, studiare e conquistarsi tutto con le proprie capacita»..