Tropea, ospedale “sconnesso”: da giorni senza internet per un guasto alla fibra ottica e laboratorio d’analisi in tilt

Da circa tre giorni l’ospedale cittadino è senza connessione ad internet a causa di alcuni lavori stradali che, secondo quanto egnalatoci sia da diversi cittadini che operatori sanitari in forze a Tropea, avrebbero portato accidentalmente una ruspa a tranciare i cavi della fibra ottica interrata. «Stamane – ci ha fatto sapere un cittadino di Tropea recatosi al laboratorio analisi del presidio ospedaliero – è stato impossibile effettuare per noi utenti i prelievi del sangue a causa, ci hanno spiegato allo sportello, della mancanza di connessione a internet che non consente lo svolgimento del servizio. Un grande disagio per tutti gli utenti che si sta manifestando da mercoledì». «Per bypassare tale situazione, esclusivamente per le esigenze interne dell’ospedale – ci hanno fatto sapere poi alcuni sanitari -, la struttura è comunque riuscita a garantire i servizi», ma per gli utenti che necessitano di effettuare analisi sanguigne a Tropea è frustrante dover rimandare o rivolgersi a strutture private. Una situazione di difficoltà che almeno non si ripercuote sul reparto di Dialisi e Nefrologia, dove «i prelievi sui pazienti sono stati eseguiti un mese fa e per gestire le terapie – ci hanno fatto ancora sapere dall’ospedale di Tropea – si procede temporaneamente senza il supporto della connessione».

Gli utenti in attesa da mercoledì di poter accedere al servizio del laboratorio analisi ospedaliero insistono: «Non sappiamo quando la situazione sarà risolta e quando potremo effettuare i prelievi. È molto frustrante, per quanti di noi hanno dovuto tornare più volte a vuoto in ospedale nella speranza trovare una situazione diversa, non poter aver accesso al servizio. Ci auguriamo che questa situazione di grande disagio generale possa rientrare al più presto, ma quest’ennesimo fatto non fa altro che evidenziare la vulnerabilità del presidio e la scarsa tutela di noi utenti che necessitiamo di poter accedere ai servizi basilari». I disagi degli utenti però sembrerebbero ben noti all’ospedale dal momento che, secondo quanto riferitoci in un secondo momento da alcuni dipendenti, «si sta lavorando da ieri per risolvere il più in fretta possibile la faccenda. Tentativi di riallacciare l’ospedale alla connessione a internet ci sono stati già ieri pomeriggio, con una linea a singhiozzo. Non sappiamo quando il guasto verrà definitivamente risolto – hanno poi concluso dall’ospedale di Tropea -, ma si sta facendo il possibile per dotare nuovamente la struttura della connessione, così da poter far riprendere la normale erogazione dei servizi sanitari incluso l’accesso al laboratorio analisi da parte dell’utenza».