Incidente a San Gregorio, perde il controllo della motocross e cade: ferito un 49enne

Un uomo di 49 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente in motocross a San Gregorio d’Ippona. Si tratterebbe di un incidente autonomo, avvenuto questo pomeriggio in località Santa Maria del comune alle porte di Vibo Valentia. Da quanto si apprende, l’uomo avrebbe perso il controllo della due ruote – per cause ancora in accertamento – finendo in un dirupo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. L’uomo, D.C. le sue iniziali, ha riportato una frattura esposta e scomposta a tibia e perone. È stato pertanto stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale per le cure del caso.