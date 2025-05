Zambrone, il Comune riattiva le strisce blu dal 1° giugno: 5 ore al mare possono costare anche 12,5 euro solo di parcheggio

Il Comune di Zambrone dal 1° giugno riattiva i parcheggi a pagamento nelle zone delimitate da segnaletica orizzontale di colore blu, mantenendo gli stessi prezzi dal 2023, che erano stati allora incrementati di 0,50 centesimi. Zambrone è molto gettonata d’estate, soprattutto per la splendida ma piccola spiaggia libera della Marinella, quella contingua al Paradiso del Sub.

Due le aree di riferimento: Zona 1 che comprende il tratto di viabilità che va dal civico 18 di via del Mare fino all’ingresso del villaggio “Le Muse” con una tariffa oraria di 2 euro; Zona 2 che riguarda il tratto di viabilità che si estende dal civico 18 di via del Mare fino all’incrocio con via “Martin Luther King”. Qui la tariffa oraria sarà invece di 2,50 euro. «Il pagamento della sosta – si legge nell’avviso emanato dal Comune, che però non specifica fino a quando le strisce blu saranno attive e se vi siano o meno esenzioni per portatori di handicap – potrà essere effettuato tramite parcometri funzionanti a monete, oltre alle modalità di pagamento agevolato e digitale». Inoltre, «in fase di pagamento della sosta – prosegue l’avviso dell’Ente – è necessario inserire la targa del veicolo attraverso apposito tastierino posizionato sul parcometro stesso». La modifica dei prezzi, aveva motivato all’epoca il sindaco Corrado L’Andolina, è dovuta «alla crescita dell’inflazione e ai costi dell’energia. Due elementi che, così come hanno inciso un po’ su tutto, andranno a ritoccare di appena 0,50 centesimi in più il tariffario stabilito e rimasto invariato» per tre anni fino al 2023.