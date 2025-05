Pizzo, incendiate le auto di un’infermiera e di un operaio: indagini in corso

Indagini in corso da parte dei carabinieri per far luce sull’incendio di due autovetture – una Audi Q2 e una Peugeot 2008 – a Pizzo. I mezzi appartenevano ad un’infermiera e un operaio ed erano parcheggiati. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione.

Per spegnere l’incendio sul posto si sono portati i vigili del fuoco, mentre i militari dell’Arma della Stazione di Pizzo hanno effettuato i rilievi e sentito i proprietari delle autovetture ed altre persone che si trovavano nei pressi del rogo.