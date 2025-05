Toppa d’asfalto nel centro storico di Vibo, l’assessore precisa: «Soluzione provvisoria». La nostra controreplica

L’assessore comunale ai Lavori pubblici di Vibo, Salvatore Monteleone, interviene in merito al nostro articolo “Vibo, una toppa d’asfalto sulla pavimentazione in pietra: sfregio urbanistico in pieno centro storico” e spiega:

«Vorrei precisare che si tratta di un intervento provvisorio e non definitivo di copertura di uno scavo dove al di sotto è stato posizionato un pozzetto di congiunzione della rete Enel. La sistemazione è stata eseguita dalla ditta appaltatrice Redel per ripristinare provvisoriamente la viabilità in condizioni di sicurezza precedentemente transennata. I lavori di posa della tubazione si stanno eseguendo con il sistema di perforazione orizzontale teleguidata e, allo stato attuale, sono ancora in corso, tant’è che dal punto dove è stata eseguita la riparazione provvisoria si dovrà realizzare un altro tratto di perforazione di circa 600 ml. Finite le opere di perforazione nella successiva fase di passaggio del cavidotto elettrico potrebbe emergere la necessità di riaprire lo scavo per collegare i cavi elettrici. Ecco perché Redel ha fatto una riparazione provvisoria e non definitiva. A lavori ultimati tutto il tratto interessato dai lavori sarà ripristinato con la pavimentazione in basole di pietra lavica nel rispetto delle caratteristiche tecniche e storiche dell’area interessata. Alla fine dei lavori controlleremo scrupolosamente il corretto ripristino della strada senza sconti per nessuno».

La risposta del direttore De Girolamo

Ringraziamo l’assessore per la garbata ed esaustiva risposta, che ci è pervenuta con un oggetto molto condivisibile: “Quando la critica è utile a precisare”. Per quanto ci riguarda, continueremo a fare il nostro lavoro non smettendo di stare col fiato sul collo di chi governa, in qualunque Comune e di qualsiasi partito sia, documentando tutto ciò che succede in città e sul territorio vibonese, sollecitando risposte e soluzioni. In una città in cui ci ritroviamo un teatro solo in apparenza finito e quindi ancora chiuso, una scala mobile terminata da sei anni e mai entrata in funzione, torrenti che continuano a vomitare liquami nel mare di Vibo, sottopassi dove ancora non si passa, ospedali nei quali si entra ma non si sa come si esce, noi continueremo a fare quello che sappiamo fare: raccontare quello che succede.