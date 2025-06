Un Tricolore di fiori, per il 2 giugno a Vibo un suggestiva bandiera realizzata da una delegazione di Potenzoni

L’opera confezionata utilizzando materiali vegetali davanti piazza Razza nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Recentemente, l’associazione Potenzoni in fiore ha partecipato alla prestigiosa Rassegna internazionale delle infiorate artistiche a Pietra Ligure. La presidente Artesi: «Esperienze uniche»

«Ci siamo sentiti onorati di aver partecipato, con una nostra delegazione, alla Festa della Repubblica. Abbiamo omaggiato questa ricorrenza e il nostro territorio con un tappeto floreale che racconta sia la nostra ormai lunga tradizione legata all’Infiorata che la storia del nostro Paese». C’è l’orgoglio dell’appartenenza, la volontà di farsi conoscere ben oltre i confini provinciali. Potenzoni in fiore, guidata dalla presidente Franca Artesi, inanella un altro significativo tassello nel percorso di crescita dell’associazione. In occasione del 2 giugno, nell’ambito delle cerimonie civili, il sodalizio nato attorno all’Infiorata, ha confezionato – con l’uso di materiali vegetali – un suggestivo Tricolore. L’opera è stata realizzata davanti palazzo Razza, sede del Comune di Vibo Valentia: «Non possiamo che ringraziare la Prefettura, la Provincia di Vibo che ha donato il materiale, e le istituzioni tutte del nostro territorio per questa giornata speciale», aggiunge la presidente Artesi impegnata in questi giorni, in sinergia con gli abitanti della piccola frazione di Briatico e gli altri membri del sodalizio, all’allestimento dell’edizione 2025 dell’Infiorata di Potenzoni in programma il 22 giugno 2025, giorno del Corpus domini.

Potenzoni a Pietra Ligure

Ma la presenza a Vibo non è stato un fatto isolato. Una delegazione di maestri infioratori, infatti, ha recentemente partecipato ad un prestigioso evento a Pietra Ligure (Savona) che ha ospitato la Rassegna internazionale delle infiorate artistiche. L’appuntamento, nato nel 2004 e giunto all’ottava edizione, è divenuto una delle manifestazioni legate all’arte dei fiori tra le più prestigiose in Europa. Per l’occasione sono giunti nella cittadina ligure rappresentanti dall’Austria, Germania, Francia, Paesi Bassi, Estonia, Portogallo, Spagna, Lituania, Messico e Ungheria. Un contesto davvero di pregio cui Potenzoni in fiore ha partecipato con fierezza proponendo un tappeto floreale dedicato alla Madonna: «Uno scenario internazionale a cui non potevamo mancare. È stata un’esperienza positiva, fatta di scambi culturali, di arte e di tradizioni. Un arricchimento reso possibile grazie al confronto con tecniche e metodi utilizzati per realizzare i tappeti, diversi dai nostri», ha chiosato Artesi.