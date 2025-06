Vibo si veste di verde, bianco e rosso: in piazza Municipio le celebrazioni per la Festa della Repubblica – VIDEO

«Oggi festeggiamo la conquista della libertà ottenuta dai partigiani che hanno combattuto contro i fascisti e contro i nazisti e che hanno dato al popolo italiano la libertà di votare. La libertà alle donne che hanno votato in massa per la Repubblica elevando non solo la loro condizione di vita ma di tutta la popolazione», parole cariche di enfasi che racchiudono il vero significato della Festa della Repubblica. A pronunciarle è Peppino Lavorato 87 anni parlamentare ed ex sindaco di Rosarno, a margine della manifestazione che si è svolta in Piazza Municipio a Vibo Valentia per celebrare il 2 giugno. Presenti tutte le autorità istituzionali, civili, militari e religiose della provincia che hanno voluto così onorare il 79esimo anniversario della nascita della Repubblica.

«È una giornata splendida – commenta il prefetto Anna Aurora Colosimo -, per noi cittadini deve essere un momento di festa ma anche di riflessione. La commemorazione odierna è anche una chiamata alla responsabilità. Come dice il presidente Sergio Mattarella, ognuno di noi, cittadini e istituzioni, siamo chiamati a rendere vivi e operativi questi principi che promanano dalla nostra Costituzione. Un testo che nasce da un momento di condivisione, di pacificazione dell’Italia e oggi più che mai questi principi devono ispirare il nostro cammino di istituzioni e di cittadini».

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dall’esecuzione dell’Inno nazionale è seguita la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e lo spettacolare stendimento del Tricolore sulla facciata del Comune, a cura dei Vigili del fuoco.

Momenti di apprensione durante la cerimonia a causa del malore di un militare, tempestivamente soccorso dai volontari della Croce rossa. Sul posto l’ambulanza che ha trasportato il giovane in ospedale.

La festa è ripresa con altri canti e la tradizionale foto ricordo davanti al tappeto floreale realizzato dall’associazione Potenzoni in fiore, presieduta da Francesca Artesi.