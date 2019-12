Vento forte nel Vibonese, lampione si schianta al suolo a Mileto

L’episodio, avvenuto in pieno centro cittadino, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’episodio verificatosi nel pomeriggio a Mileto a causa del maltempo. In conseguenza delle forti raffiche di vento, un palo della luce si è letteralmente piegato in due, abbattendosi sulla carreggiata. Il fatto si è verificato nella centrale via Conte Ruggero, arteria parallela al tratto urbano della Statale 18 situata a pochi metri da piazza Italia. Per fortuna in quel momento sulla strada non transitava nessun pedone e nessuna autovettura. Una vera casualità, ancor di più se si considera che il palo della luce si trova all’angolo di un noto bar-pizzeria de luogo. Non si osa nemmeno immaginare quali conseguenze avrebbe potuto provocare l’eventuale caduta del pilone nella mattinata di mercoledì, visto che in quella giornata proprio lì si svolge la vendita di frutta, verdura, carni e formaggi del mercato settimanale, uno dei più importanti della provincia.