Tropea, tutto pronto ai piedi dell’Isola per le celebrazioni del 211esimo anno dalla fondazione dell’Arma dei carabinieri

Tropea sta per accogliere la Festa nazionale dell’Arma dei carabinieri, giovedì 5 giugno alle ore 11. Una ricorrenza che quest’anno assume un significato speciale per la cittadina calabrese, scelta dal Comando provinciale per le celebrazioni del 211° anniversario dalla fondazione dell’Arma. La data del 5 giugno non è casuale, ma rievoca un momento storico cruciale: il 1920, anno in cui la bandiera dell’Arma fu insignita della prima medaglia d’oro al Valor Militare per l’eroico contributo offerto durante la Prima guerra mondiale. Un riconoscimento che sottolinea il profondo legame tra l’Arma e la storia del nostro Paese, un legame fatto di dedizione, sacrificio e costante impegno a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini. La manifestazione si terrà in una cornice di rara bellezza: il suggestivo spiazzo ai piedi del Santuario di Santa Maria dell’Isola. L’attesa è alta per una giornata che vedrà riunite le massime autorità civili e militari, la cittadinanza e i tanti visitatori che in questi giorni affollano Tropea, pronti a rendere omaggio all’Arma dei carabinieri, baluardo di giustizia e punto di riferimento insostituibile per la comunità. Sarà un’occasione per ribadire i valori di legalità, sicurezza e vicinanza al territorio che da oltre due secoli contraddistinguono l’operato dei carabinieri in ogni angolo d’Italia.

