Incidente sulla Briatico-Tropea, un rinvio a giudizio per omicidio stradale

Omicidio stradale. Questo il reato per il quale il gup del Tribunale di Vibo Valentia ha rinviato a giudizio Francesco Forelli, 56 anni, di Tropea, a seguito dell’incidente stradale avvenuto il 24 novembre 2023 sulla “Strada del Mare” (ex Ss 522), nel territorio comunale di Briatico, costato la vita a Domenico Barbieri. La vittima si trovava a bordo di una Fiat Punto e stava percorrendo la ex Ss 522, in direzione Briatico, quando è stata urtata da una Audi A4 guidata da Francesco Forelli il quale – provenendo in direzione Tropea – avrebbe invaso la corsia opposta procedendo contromano. Prima di urtare la Fiat Punto, l’Audi condotta da Forelli ha urtato altra auto – una Ford Ranger – che procedeva sulla opposta corsia di marcia. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Filomena Aliberti, il conducente della Audi A4 avrebbe causato l’omicidio stradale per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica consistita nell’inosservanza prevista dal Codice della strada. La vittima è poi deceduta a Catanzaro dopo poco più di un mese dall’incidente, esattamente il 28 dicembre 2023. L’inizio del processo è stato fissato dal gup per l’udienza del 9 luglio prossimo dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia. L’imputato è difeso dall’avvocato Giuseppe Di Renzo, le parti offese (quattro familiari di Domenico Barbieri, tutti di Pannaconi di Cessaniti) sono invece assistite dall’avvocato Stella Scarfò.