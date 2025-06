Nicotera, si dimette da presidente del Consiglio comunale il testimone di giustizia Carmine Zappia

«La notizia delle dimissioni di Carmine Zappia ci ha colto di sorpresa, senza alcun preavviso, e lascia un senso di vuoto che sarà difficile colmare. In questi anni, Carmine ha rappresentato un punto di equilibrio, di rigore istituzionale e di profonda umanità. Un riferimento costante, capace di unire e guidare il dibattito con autorevolezza e rispetto per tutti». Il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, commenta con palpabile sconcerto le improvvise dimissioni del consigliere e presidente del Consiglio comunale Carmine Zappia, rassegnate per motivi di salute. Una decisione che scuote il panorama politico locale e che lascia un segno profondo all’interno della maggioranza e dell’intera Assemblea. Con la sua candidatura nell’unica lista che si presentò alle elezioni di un anno fa a sostegno di Marasco, il nome di Zappia ha rappresentato quasi un sigillo di legalità per un Comune che ha evitato il commissariamento antimafia ma non la commissione d’accesso. Imprenditore e oggi testimone di giustizia, si ribellò al racket denunciando i suoi aguzzini e portando alla condanna anche del boss Antonio Mancuso. Da anni vive sotto scorta e nella provincia di Vibo Valentia, e non solo, è diventato un vero e proprio simbolo della lotta alla ‘ndrangheta.

«Siamo vicini a lui in questo momento difficile – afferma Marasco in una nota – e comprendiamo le ragioni personali che lo hanno portato a questa scelta, che accogliamo con rispetto, se pur con grande dispiacere. A Carmine va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto, per l’impegno costante e per lo spirito di servizio che ha sempre dimostrato nei confronti della città».

Il sindaco ha infine voluto rivolgere un pensiero affettuoso: «A nome dell’Amministrazione e dell’intera comunità, auguriamo a Carmine una pronta guarigione e tanta serenità. La sua esperienza e il suo contributo rimarranno un punto fermo nella storia recente del nostro Comune. La porta del municipio sarà sempre aperta per lui».