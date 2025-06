Il Comune di Vibo aderisce alla giornata in solidarietà del popolo palestinese: sarà esposta la bandiera di Gaza

L’iniziativa annunciata sui canali social dell'Amministrazione per esprime solidarietà soprattutto per i bambini che stanno subendo le conseguenze del conflitto in corso

Il 5 giugno, in occasione della manifestazione nazionale di solidarietà al popolo palestinese, il Comune di Vibo Valentia ha annunciato – tramite i suoi canali social – l’esposizione della bandiera della Palestina sul balcone del municipio. L’iniziativa, definita simbolica, è rivolta in particolare ai bambini di Gaza, indicati come le principali vittime del conflitto in corso.

L’amministrazione comunale, nel motivare il gesto, richiama i temi della pace, dei diritti umani e della protezione delle fasce più deboli. Già nel mese di ottobre 2024, il consiglio comunale aveva approvato un ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Nel post diffuso dall’Ente si sottolinea anche il rispetto verso il popolo israeliano, distinguendolo dall’operato del governo di Israele, la cui azione viene espressamente condannata.