«Non si gioca a calcio nel campo di padel, dimostriamo di saper rispettare le regole»: l’appello di Soriano per il parco di via Feudotto – VIDEO

«Padel, padel, padel. Capito? Qui non si gioca a calcetto ma solo a padel». Ricorre ai social l’assessore Stefano Soriano per lanciare un appello rivolto a chi fruisce delle strutture del Parco delle biodiversità, a Vibo. Ci prova Soriano, ribadendo a chiare lettere che nel parco di via Feudotto, inaugurato da poche settimane, bisogna rispettare le regole evitando comportamenti che possano causare danni alle strutture sportive nuove di zecca. Per la sua strigliata l’assessore usa un video.

«Questo è il campo da padel – rimarca in apertura della clip aggirandosi sul rettangolo di gioco -. Ormai da diversi giorni interveniamo per chiedere ai ragazzi di non giocare a calcio qui. L’ho detto anche ai genitori, lo sto dicendo ai ragazzi piccoli e grandi che lo frequentano. Questo è un campo da padel, in un parco bellissimo creato per il quartiere Feodotto. È davvero un peccato che gli stessi residenti non ne abbiano cura. E allora, lo ripeto, questo è un campo da padel: non si può giocare a calcio, non si può giocare a nient’altro che non sia il padel, perché i vetri con il pallone di cuoio si rompono, si danneggiano e il Comune sarà costretto a chiuderlo. Guardate, già la rete è in parte danneggiata. Per favore, rispettate le regole, dimostriamo che anche a Vibo riusciamo a tenere una struttura aperta e fruibile per tutti».

Insomma, un appello accorato ed esplicito, in attesa che la gestione del parco, come sottolinea lo stesso Soriano, venga affidata dal Comune a chi verrà individuato con l’avviso pubblico. Fino ad allora, uno scatto di senso civico è più che auspicabile.