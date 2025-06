Maierato, al via i lavori per la messa in sicurezza del costone: un milione di euro per proteggere il centro polivalente e corso Garibaldi

Il progetto del Comune punta a prevenire dissesti idrogeologici e riqualificare l’area. Attenzione alla viabilità su viale Arcella per la presenza di mezzi pesanti in entrata e uscita dal cantiere

Sono partiti a Maierato i lavori di consolidamento del costone che sovrasta il centro polivalente e un tratto di quello adiacente a Corso Garibaldi. Un intervento atteso, reso possibile grazie ad un finanziamento di un milione di euro ottenuto dall’amministrazione comunale.

L’obiettivo principale è la messa in sicurezza di un’area che, se trascurata rischiava di diventare teatro di dissesti idrogeologici con conseguenze rilevanti per la sicurezza dei cittadini per il patrimonio urbanistico locale.

Il progetto prevede una serie di opere che spaziano dall’ingegneria naturalistica alla realizzazione di una palificata, dalla regimentazione delle acque superficiali tramite una trincea drenante sul versante, fino a interventi di rinforzo corticale, ancoraggi e consolidamenti strutturali.

Nel frattempo, l’amministrazione raccomanda la massima attenzione ai cittadini, in particolare lungo viale Don Raffaele Arcella, dove è previsto il transito di mezzi pesanti per le operazioni di cantiere.