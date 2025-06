Approda a Vibo Marina il super yacht del proprietario di Easy Jet: 62 metri, 11 cabine e 3 milioni di euro l’anno di costi

La "My Esmeralda" è stata costruita dal cantiere Codecasa, con interior design di Giuseppe De Jorio. La lussuosa imbarcazione può ospitare 22 persone ed è valutata circa 20 milioni di dollari

Ha fatto scalo nel Porto di Vibo Marina, ormeggiando al pontile “Marina Carmelo”, la lussuosa “My Esmeralda” il superyacht lungo 62 metri di proprietà di Polys Haji Ioannou proprietario, insieme al fratello Stelios, della compagnia aerea low-cost Easy Jet. Polys ha continuato l’eredità marittima della famiglia che detiene 17 navi cisterna. La nave da diporto proveniva dalle Isole greche ed è ripartita alla volta di Vulcano. Nel mondo degli yacht di lusso My Esmeralda detiene un fascino unico, un vero gioiello del mare. Lo yacht è stato costruito dal cantiere Codecasa di Viareggio, l’interior design è dell’architetto Giuseppe De Jorio. L’imbarcazione ha un equipaggio di 26 persone e può ospitare fino a 22 ospiti in 11 cabine e ben 150 persone per un boat party.

Il suo valore stimato è di 20 milioni di dollari, con costi di gestione annuali di circa tre milioni di dollari. Il Porto di Vibo Marina, che continua ad ospitare barche famose a livello mondiale, si conferma anche nel 2025 come importante scalo di riferimento per la nautica da diporto nazionale e internazionale.