Pizzo, sequestrati tre tonni rossi in vendita all’interno di una pescheria. Multato il titolare dell’attività

Continua l’attività di contrasto alla pesca illegale, alla detenzione ed alla vendita del tonno rosso illegalmente catturato. Nella mattinata odierna, personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia, congiuntamente a personale veterinario dell’Asp di Vibo Valentia, ha proceduto a sequestrare 3 esemplari di tonno rosso, privo di documentazione che ne attestasse tracciabilità e provenienza, per un peso totale di circa 240 kg di prodotto ittico, in una pescheria di Pizzo e pronti per la commercializzazione.

Il titolare dell’attività è stato sanzionato in via amministrativa per un importo complessivo di 1.500 euro. Le attività di controllo da parte della Guardia Costiera proseguiranno nei prossimi giorni.