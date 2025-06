Pizzo, successo per la prima giornata di screening gratuiti promossa dall’associazione oncologica Sole di speranza e Avis

Il gruppo Avis di Pizzo

Si è conclusa con «successo ieri la prima delle tre giornate, dedicate agli screening gratuiti organizzata dall’associazione oncologica “Sole di Speranza” Pizzo, un’iniziativa che ha riscosso una significativa partecipazione da parte della cittadinanza, confermandosi un’importante occasione di prevenzione e sensibilizzazione alla salute. Durante la giornata – si legge nel comunicato stampa dell’associazione -sono state erogate oltre trenta visite, grazie alla professionalità ed alla disponibilità di un team medico di eccellenza. Hanno preso parte all’iniziativa il dottore Francesco Emanuele Bilotta, cardiologo; dottore Giulio Caridà, oncologo ed ematologo e la dottoressa Alessia Lico, Dietista. A supporto del personale medico, preziosa è stata la collaborazione dell’ infermiera Rosanna Caridà, dell’infermiere Moreno Ceravolo e dello studente in Medicina e Chirurgia Simone Monteleone, che con dedizione hanno contribuito al buon andamento delle attività».

«La giornata ha visto anche la partecipazione attiva dell’ Avis di Pizzo, con la presidente Maria Stella Grillo insieme al vicepresidente Angelo Belvedere che hanno dato ulteriore valore all’iniziativa, evidenziando l’importanza della sinergia tra associazioni ed operatori sanitari per promuovere la cultura della prevenzione e della donazione. Un ringraziamento sentito e speciale va alla dottoressa Maria Teresa De Fina, che sarà presente anche nelle altre giornate di screening gratuiti, per la sua grande disponibilità,profonda sensibilità, costante attenzione e presenza continua durante tutte le fasi dell’iniziativa. La sua vicinanza concreta, unita ad un impegno autentico ed instancabile, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per il buon esito della giornata. Il suo contributo umano e professionale è stato determinante, e l’associazione le esprime profonda gratitudine. Grazie anche al dottore Raffaele Bava, direttore del Distretto sanitario di Vibo Valentia, per aver gentilmente concesso la disponibilità degli ambulatori, dimostrando grande attenzione e sensibilità verso un’iniziativa rivolta alla prevenzione ed alla salute della comunità».

«L’associazione – conclude poi la nota stampa – vuole inoltre ringraziare la Comunità Creativa per il costante appoggio e la presenza continua durante tutte le manifestazioni e le attività commerciali che, con grande sensibilità, hanno sostenuto l’iniziativa. Questa prima giornata rappresenta solo l’inizio di un percorso che l’associazione intende proseguire con costanza e determinazione, al servizio della salute e del benessere della comunità e sottolineare quanto gli screening siano fondamentali per prevenire, diagnosticare precocemente e intervenire tempestivamente su diverse patologie, spesso ancora in fase asintomatica. Un gesto semplice che può salvare la vita. Vi aspettiamo il 14 ed il 21 di giugno per i prossimi appuntamenti».