Briatico, restano intrappolati sulla spiaggia con l’uscita ostruita da una frana: recuperati quattro bagnanti dalla Guardia costiera

«Nel tardo pomeriggio di domenica, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, la motovedetta MV CP 808 è intervenuta presso la località “Mulino della Rocchetta” del comune di Briatico, per soccorrere quattro persone rimaste intrappolate su una spiaggetta, il cui ingresso a terra risultava ostruito a causa di una recente frana della scalinata d’accesso. I malcapitati – si legge nel comunicato stampa della Capitaneria di porto -, rassicurati da personale dei carabinieri e dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto, venivano recuperati dai militari della Guardia costiera di Vibo Valentia con il fattivo contributo di un diportista che metteva a disposizione la propria unità per le operazioni di soccorso, rese difficoltose a causa della presenza di numerosi scogli affioranti e bassi fondali».

«Concluse positivamente le operazioni, i quattro bagnanti venivano sbarcati presso il porto di Vibo Marina. Gli stessi, seppure in lieve stato di agitazione, presentavano buone condizioni di salute. L’operazione compiuta si inserisce nella quotidiana attività della Capitaneria di porto di Vibo Valentia finalizzata al soccorso e alla salvaguardia della vita umana in mare. Si ricorda che, per le emergenze in mare, bisogna sempre chiamare il numero 1530, gratuito sul tutto il territorio nazionale e attivo, 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, oppure il numero unico d’emergenza 112».