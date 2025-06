Mare sporco a Vibo Marina, sui social monta la rabbia ma il Comune spiega: «Il depuratore funziona, i rifiuti arrivano via mare»

Il primo vero weekend d’estate a Vibo Marina si è trasformato in una delusione per residenti e turisti, costretti a fare i conti con un mare inquinato e cantieri che ostacolano la fruizione del litorale. La spiaggia libera tra i lidi “La Vela” e “La Rada”, solitamente la più frequentata, ha mostrato tutti i limiti di una gestione discutibile, tra rifiuti galleggianti e accessi al mare inibiti. I bagnanti che avevano scelto Vibo Marina per godere di una giornata di sole e mare si sono imbattuti in una spiacevole sorpresa, il cui eco risuona anche oggi sui social con diverse foto: rifiuti e plastica galleggianti in acqua. E mentre fra le segnalazioni in aumento c’è chi, sarcasticamente, commenta ricordando che «un tempo i bambini raccoglievano conchiglie, ora invece siamo sommersi di spazzatura e plastica», l’amministrazione comunale di Vibo ieri ha battuto un colpo a mezzo social con un video di appena 10 secondi ma con decine di visualizzazioni sullo stato dell’arte al depuratore “Silica”: «Il depuratore del Silica funziona perfettamente», si legge nel post sulla pagina social dell’amministrazione comunale, a firma dell’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone.

«Molte le segnalazioni per il mare sporco, ma si tratta di un fenomeno che non dipende dal depuratore del “Silica”, a Vibo, che funziona perfettamente e non scarica alcun rifiuto. Le sue acque – prosegue il post sui social – risultano correttamente depurate ((guarda video). È invece evidente che la massa di rifiuti che i numerosi bagnanti hanno trovato fino a riva, appartengano a origini ben diverse e facciano parte di flussi che le correnti marine hanno riversato lungo tutta la costa». Con queste «chiare parole» si è espresso ieri l’assessore Monteleone, il quale in conclusione ha poi aggiunto: «Già da domani (oggi ndr) valuteremo quali provvedimenti assumere per tutelare la nostra popolazione, peraltro attivandoci per la pulizia del litorale».