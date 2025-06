Mileto, entrano e sfasciano tutto a martellate: il VIDEO del blitz subito da un piccolo negozio appena inaugurato

Pochi secondi, capaci però di rendere perfettamente l’arroganza criminale di chi si sente libero di sfasciare a colpi di martello un negozio appena inaugurato senza temere di essere individuato. Le immagini a circuito chiuso della rivendita H24 di snack e bibite aperto solo poche ore prima, immortalano le due persone autrici del blitz intimidatorio ai danni di Gregorio Galati, l’imprenditore titolare del piccolo negozio dove sono attivi solo distributori automatici. Non c’è porta, come è normale per questi “shop24” sempre più diffusi non solo nelle grandi città. Passamontagna e cappellino da baseball calato sulla testa, nella consapevolezza che le telecamere avrebbero registrato tutto, i due entrano nel locale: uno resta sulla soglia a fare da palo, mentre l’altro assesta poche ma precise martellate che mandano in frantumi i vetri dei distributori.

Dal canto suo, l’imprenditore si è detto pronto a ripartire, senza nessuna intenzione di mollare: «Cosa pensavano di fare questi signori? Volevano forse che gli chiedessi il permesso prima di aprire o magari volevano una parte delle entrate del mio lavoro? Si sono fatti male i conti perché io vado avanti. Ho denunciato tutto ai carabinieri e all’inizio della prossima settimana riparerò i danni e ripartirò».