Piscina comunale di Vibo, i lavori da 1,4 milioni di euro in fase avanzata. Soriano assicura: «Entro il prossimo inverno si apre»

La piscina comunale di Vibo Valentia verso la riapertura. Bisognerà aspettare almeno sino al prossimo autunno ma i lavori di messa in sicurezza procedono spediti rispettando, almeno fino a questo momento, la tabella di marcia. La conferma arriva direttamente dall’assessore comunale allo sport Stefano Soriano che ci accompagna davanti alla struttura per un sopralluogo. Davanti ai cancelli chiusi con un lucchetto, il cartello che annuncia l’avvio dei lavori al 21 ottobre 2024. Operazioni che dovrebbero essere ultimate in 365 giorni, ovvero il 20 ottobre 2025. Un anno per mettere in sesto la piscina olimpionica di località Maiata.

Un intervento di riqualificazione reso possibile grazie al finanziamento da 1,4 milioni di euro che rientra all’interno dell’emendamento alla Legge di Bilancio 2023 promosso a suo tempo dal parlamentare Giuseppe Mangialavori (Fi), presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati. In tutto 36 milioni destinati al territorio vibonese e, tra questi, anche i fondi finalizzati all’ammodernamento della piscina, chiusa ormai da quasi 4 anni. Uno stop che suscitò accese proteste che non si sono mai sopite perché sono tanti i fruitori di questo impianto che negli anni ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio.

«Sono certo – auspicava qualche mese fa Mangialavori – che l’attuale amministrazione comunale di Vibo Valentia, che dai banchi dell’opposizione si è sempre dimostrata particolarmente sensibile al tema, saprà condurre a conclusione l’iter dei lavori senza intoppo alcuno. Perché adesso non ci sono scuse. Ora tocca al Comune non deludere le aspettative di tutti i vibonesi.

Consapevole delle grandi aspettative del territorio, l’assessore Soriano sta seguendo personalmente l’iter dei lavori. «Hanno finito il cappotto termico e l’impianto elettrico. Siamo a buon punto e il prossimo autunno, massimo in inverno, saranno conclusi i lavori». Non di minore importanza è la società che intenderà gestire la struttura. Lo sa bene l’assessore Soriano che sul punto dice: «Sull’affidamento ancora non ci siamo mossi – ammette – tra un paio di mesi lo faremo attraverso gli uffici comunali. Anche perché – aggiunge – sono diversi gli impianti sportivi che dovranno andare a nuovo bando, non solo la piscina. Su quest’ultima – sottolinea – l’attenzione è massima. Chi vorrà gestirla dovrà avere i giusti requisiti, anche perché intendiamo aprire la piscina e mantenerla attiva il più a lungo possibile».