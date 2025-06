Serata amara per chi si è visto rubare l’auto a Porto Salvo durante la festa per la Madonna

Una serata di festa finita con una brutta sorpresa per chi ha cercato invano la propria auto, trovando però desolatamente vuoto il posto dove l’aveva parcheggiata. È successo ieri sera a Porto Salvo, dove la scorsa domenica sono iniziati i festeggiamenti in onore della Madonna. Una tre giorni che si concluderà questa sera con un concerto.

Una ricorrenza molto sentita quella dedicata a Maria S.S. di Porto Salvo, che attira molte persone da tutta la provincia e non solo, basti pensare che i riti religiosi sono iniziati il 31 maggio scorso, per poi arrivare al clou finale con le celebrazioni civili. Ieri però, per almeno due persone, il momento di festa è stato rovinato dal furto dell’auto. Si tratta di utilitarie, ma di quelle gettonatissime dai ladri, una Panda e una Cinquecento. Questi due furti trovano riscontri certi nelle forze dell’ordine.

Ma un nostro lettore assicura che a subire la sottrazione del proprio mezzo siano state almeno 8 persone, cifra enorme, soprattutto per una piccola provincia, che però non trova conferme ufficiali. «Non so come sia possibile, forse i proprietari non hanno ancora denunciato – spiega -, ma io ero lì con quelle persone e so cosa ho visto. Una macchina non sono riuscita a portarla via e allora l’hanno smembrata trafugando i pezzi». In attesa che il quadro si delinei meglio, resta la certezza che almeno due auto sono state rubate nella stessa sera e nello stesso posto. Una cosa non di poco conto per una città come Vibo.