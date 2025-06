Vibo, carenza d’acqua al Carmine: «Mi trasferisco in Comune per lavarmi». Ma dopo la protesta arriva l’intervento risolutivo

Nei giorni scorsi è stata segnalata una carenza idrica nel quartiere Carmine. A guidare la protesta è stata la signora Vittoria Lo Bianco, già nota per una plateale presa di posizione a febbraio sempre per proteatare contro la mancanza d’acqua. In quell’occasione si era recata in Comune con un cesto di panni da lavare, a testimonianza concreta dei disagi vissuti, richiamando l’attenzione sui persistenti problemi del servizio idrico nella zona.

Anche questa volta la residente nel centro storico aveva espresso l’intenzione di adottare una posizione decisa, ipotizzando un trasferimento temporaneo nel palazzo municipale fino alla risoluzione del disservizio. Tuttavia, l’intervento tempestivo delle autorità ha reso superflua qualsiasi ulteriore iniziativa.

A fornire chiarimenti è stato il consigliere comunale Francesco Colelli che, a seguito di un sopralluogo effettuato dagli operai, ha riferito di un problema di pressione dell’acqua riconducibile alla Sorical, precisando che la risoluzione sarebbe avvenuta in poche ore.

Così è stato. L’intervento risolutivo è stato completato nei tempi previsti e, nella mattinata di ieri, intorno alle 8:30, l’erogazione è tornata regolare, con il ripristino del normale flusso d’acqua.