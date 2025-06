Peculato: assolto economo aziendale dell’Asp di Vibo Valentia

Nessun reato di peculato. Il gup, Rossella Maiorana, ha assolto da tale accusa Giuseppe La Fortuna, 69 anni, di Vibo Valentia al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. L’ufficio di Procura aveva chiesto la condanna a 2 anni e 6 mesi, ma è prevalsa la linea difensiva illustrata al giudice dall’avvocato Francesco Muzzopappa che si è battuto per dimostrare l’estraneità del proprio assistito rispetto alla contestazione. Giuseppe La Fortuna, in qualità di economo aziendale dell’Asp di Vibo Valentia, era accusato di essersi appropriato della somma di 5.479,20 euro in un arco temporale che va sino al 2021. Di tale somma (fondi della cassa economale dell’Asp di Vibo) avrebbe avuto la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio. Tra le fonti di prova un’informativa della Guardia di finanza. Dinanzi al giudice sono però prevalse le argomentazioni dell’avvocato Muzzopappa che si sono concentrate sull’errore nel quale sarebbero incorsi gli investigatori, e da qui l’assoluzione di Giuseppe La Fortuna.