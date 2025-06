Vibo, in corso lavori di manutenzione stradale in diversi quartieri. Il Comune attiva il Pronto intervento h24

Alcune vie sono state bitumate, in altre si sta procedendo a sistemare le buche con l'utilizzo di una tecnica innovativa che promette di rendere più duraturi i risultati. L'assessore Monteleone: «Obiettivo migliorare la qualità della vita in città»

Sono in corso a Vibo Valentia lavori di manutenzione stradale che stanno interessando diverse vie e arterie comunali. Attivato inoltre un servizio di pronto intervento h24. L’assessorato ai Lavori pubblici in una nota parla di «importanti interventi volti a migliorare la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture stradali e del patrimonio comunale. I lavori sono già in corso, dimostrano un’attenzione concreta alle esigenze dei cittadini e alla funzionalità del territorio».

Così l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone: «Sono molto soddisfatto dei progressi che stiamo facendo. Questi interventi sono il frutto di una programmazione attenta e di un impegno costante per garantire ai nostri concittadini una città più sicura, efficiente e curata. La nostra priorità è migliorare la qualità della vita a Vibo Valentia, e la manutenzione delle nostre infrastrutture, pur nelle ristrettezze di bilancio, è un passo fondamentale in questa direzione».

Nel dettaglio, fanno sapere da Palazzo Luigi Razza, gli interventi principali riguardano:

Sistemazione delle buche con metodo innovativo: è stato affidato all’impresa Castagna Antonino SRL l’appalto per la riparazione delle buche su tutto il territorio comunale, per un importo complessivo di €46.877,95. L’intervento prevede l’utilizzo di una tecnica innovativa che permette di rigenerare e ripristinare l’asfalto presente nella zona di intervento, assicurando una maggiore qualità e durabilità del risultato finale rispetto ai metodi tradizionali. I lavori, iniziati lunedì scorso, vengono eseguiti durante le ore notturne nelle strade a elevato traffico per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai cittadini.

Attivazione del servizio di “Pronto Intervento 24 ore su 24”: è stato avviato l’appalto di “Pronto Intervento” con l’impresa esecutrice Romano, per un importo di €40.000,00. Questo servizio garantisce la possibilità di intervenire tempestivamente su problematiche urgenti relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria su tutto il territorio comunale, che includono viabilità, suolo pubblico, immobili comunali e aree verdi. L’impresa è tenuta a intervenire su segnalazione degli uffici comunali e, attraverso questi, anche dei cittadini, per i casi urgenti, operando tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24.