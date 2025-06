Consegna degli attestati di merito a Tropea: sette studenti del “Galluppi” premiati per non aver mai fatto assenze a scuola

La perseveranza, la tenacia e un profondo senso di responsabilità sono stati celebrati alla scuola superiore “P. Galluppi” di Tropea, dove sette studenti eccezionali hanno ricevuto un attestato di merito per la loro assiduità impeccabile, con zero assenze registrate durante l’anno scolastico. I giovani studenti sono: Stefano Fiumara (II A liceo Classico), Martina Mazzitelli (III B quadriennale liceo Classico), Rebecca Crisafio (IV A liceo Classico), Michele Tripodi (IV A liceo Classico), Nicola Sorrentino (II A liceo Scientifico), Antonia Cortese (I C liceo Scientifico), Domenico Francesco Muscia (II A Servizi enogastronomici). Il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli ha voluto premiare personalmente questi giovani talenti con una cerimonia pomeridiana che si è svolta nei locali della sede centrale di via Coniugi Crigna.

Genitori e docenti presenti alla piccola cerimonia

L’evento ha visto la partecipazione commossa dei genitori e degli insegnanti, testimoni del meritato riconoscimento per l’impegno e la dedizione dimostrati. Durante la cerimonia, Cutuli ha elogiato i sette studenti, sottolineando il loro attaccamento alla scuola e il piacere di partecipare attivamente alle attività proposte dal piano dell’offerta formativa dell’istituto. «La vostra assiduità – ha affermato il dirigente scolastico – è un chiaro segno di impegno e di un profondo rispetto per il percorso di studi. Siete un esempio luminoso per tutti i vostri compagni». Docenti e genitori si sono uniti ai complimenti, esprimendo il loro apprezzamento per il lodevole comportamento degli studenti. È stata rimarcata in particolare la valenza emulativa che un tale impegno può rappresentare per l’intera comunità studentesca dell’Istituto, incoraggiando tutti a seguire l’esempio di dedizione e costanza.