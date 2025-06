Vibo Valentia: nasce l’associazione di volontariato “In Vena” «per valorizzare le risorse e i talenti locali»

È stata ufficialmente presentata “In Vena”, una nuova associazione di promozione sociale fondata da un gruppo di giovani determinati a fare la differenza nel proprio territorio, quello di Vibo Valentia. «L’obiettivo – è scritto in un comunicato stampa – è quello di offrire nuove occasioni di crescita personale, aggregazione e solidarietà all’intera comunità. “In Vena” si propone come uno spazio vivo e accogliente, dove l’iniziativa giovanile incontra il desiderio di cambiamento, promuovendo il volontariato e valorizzando le risorse e i talenti locali. Un luogo in cui costruire relazioni autentiche e stimolare la partecipazione attiva, per un tessuto sociale più unito e solidale.

La serata di inaugurazione si è svolta in un clima di festa e condivisione, animata da musica e accompagnata da un buffet realizzato dai ragazzi dell’associazione “Il Dono”, con cui “In Vena” ha già instaurato un forte legame fondato sulla collaborazione e sull’inclusione».



«Numerosi cittadini, famiglie e giovani del posto hanno preso parte all’evento – si legge nella nota – segno evidente di un territorio che desidera nuove proposte, capaci di rispondere in modo concreto ai bisogni sociali e relazionali della comunità». Durante la serata inaugurale, l’associazione ha inoltre raccolto già oltre 40 adesioni, «testimonianza concreta dell’entusiasmo e del desiderio di partecipazione che anima il territorio», ha affermato il presidente dell’associazione, Alex Garrì (25 anni) che ha manifestato grande entusiasmo per questo nuovo inizio: «Il cambiamento comincia dall’atteggiamento di ciascuno di noi – ha proseguito -. È il momento di agire, senza aspettare che siano sempre terzi a muoversi per migliorare il nostro territorio. Abbiamo il desiderio e l’energia per metterci in gioco per costruire qualcosa di concreto, bello e utile per tutti. Questo è solo il primo passo di un percorso che vogliamo affrontare con determinazione e passione, insieme a chiunque voglia condividere questa visione». Durante la serata è stato presentato il direttivo, composto oltre che dal presidente Garrì, da Chiara Baldo, Beatrice Licastro, Vincenzo Conocchiella, Ismaele Petracca, Jessica Garrì, Domenico Licastro, Greta Petracca e Debora Ramondino. Inoltre è stata annunciato il progetto: “Taglio d’Amore – taglio solidale a domicilio”, un servizio gratuito di taglio di capelli per chi ha difficoltà di mobilità e non può raggiungere un salone. «L’iniziativa – proseguono i promotori dell’associazione – verrà realizzata grazie alla collaborazione di parrucchieri locali che hanno deciso di mettere a disposizione tempo e professionalità per aiutare chi è in difficoltà».