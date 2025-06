“Fame di Verità e Giustizia”: domani a Vibo il sit in di Libera per ricordare le vittime Innocenti delle mafie

Arriva a Vibo Valentia la terza tappa regionale della campagna di Libera “Fame di verità e giustizia”, sul tema “Verità e Giustizia per le Vittime Innocenti delle mafie”.

Oggi, l’80% dei familiari non conosce la verità sulla morte dei propri congiunti, o conosce una verità solo parziale, l’azione di Libera su questo fronte è volto a generare una memoria viva, che ogni giorno promuove forme di giustizia e supera i confini personali per diventare un fatto collettivo.

L’iniziativa si svolgerà domani, lunedì 16 giugno, alle ore 18.00 su Corso Vittorio Emanuele III, nei pressi della Prefettura di Vibo Valentia, e vedrà la partecipazione dei familiari delle vittime innocenti calabresi, rappresentanti di associazioni e sindaci del territorio.