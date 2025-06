Vibo Marina, frana il costone di Timpa Janca. E sul crinale passa la strada che conduce a Pizzo

Lungo la Costa degli Dei è ormai allarme frane. Ce ne sono state a Tropea, a Briatico e anche a Vibo Marina viene segnalato il crollo di un costone verificatosi qualche mese addietro lungo la strada litoranea che porta a Pizzo, nei pressi di località Timpa Janca. Il distacco di una notevole parte del costone ha fatto arrivare in spiaggia, e poi in mare, una grande quantità di terra, roccia e pietre.

La frana è visibile solo dal mare, ma subito dopo il crollo gli organi competenti avevano già disposto il transennamento di un lato della strada in previsione di potenziali pericoli di smottamento, mentre da tempo viene eseguita una costante azione di monitoraggio.

Il tratto di litorale compreso tra il Lido Proserpina e Timpa Janca, caratterizzato da un andamento a strapiombo sul mare, viene periodicamente interessato da frane, dovute all’azione dell’erosione marina che negli ultimi tempi ha trovato un valido alleato nelle intense precipitazioni ,con il risultato di un aggravamento del rischio idrogeologico.

Leggi anche: Nella notte una nuova frana sgretola parte della scogliera di Tropea in località Passo Cavaliere.

Il pericolo di un cedimento del tratto dell’arteria stradale sovrastante il costone interessato dalla frana, percorso molto trafficato specialmente nella stagione estiva, non è al momento da sottovalutare. Le frane in quel tratto di costa, in cui è presente un ecosistema marino caratterizzato da una grande biodiversità che include alghe, ricci di mare, pesci, molluschi, uccelli, rischiano inoltre di aggiungere ai pericoli per la viabilità anche il rischio di una compromissione dell’ambiente naturale.

Da segnalare, infine, lo stato di abbandono e di degrado che esiste lungo l’arteria litoranea Pizzo-Vibo Marina, dove rovi, canneti e rifiuti abbandonati non offrono certo un bel biglietto da visita per il flusso turistico che fra poco inizierà a percorrere la strada in direzione Tropea.