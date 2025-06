Due auto in fiamme a Nicotera, indagano i carabinieri

Indagini in corso da parte dei carabinieri per fare luce sull’incendio di due autovetture avvenuto nel corso della notte nel Vibonese. In particolare, le fiamme hanno parzialmente distrutto due automobili parcheggiate sulla pubblica via a Nicotera. I mezzi – un’utilitaria ed un Suv –appartengono a un uomo noto alle forze dell’ordine e ad una donna incensurata, entrambi del luogo. Sul posto per spegnere i due incendi si sono portati i vigili del fuoco. I danni sono ancora in corso di quantificazione. Per i rilievi e le indagini si sono portati sui luoghi degli incendi – due zone periferiche di Nicotera distanti tra loro – i militari dell’Arma che stanno cercando di capire se i due episodi siano collegati tra loro. I due roghi sono di origine dolosa.