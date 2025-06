Tragedia a Vibo Marina, malore fatale per una donna in via Senatore Parodi: inutili i tentativi di rianimarla

Tragedia a Vibo Marina questa sera intorno alle 20. In via Senatore Parodi, di fronte la chiesa nuova, una donna di 67 anni, R.M., è morta dopo aver accusato un malore. Quando si è accasciata a terra, un medico presente ha iniziato un massaggio cardiaco, mentre un carabiniere è andato a prendere il defibrillatore. La donna è stata defibrillata diverse volte, in attesa dell’ambulanza del 118 che è arrivata 12 minuti dopo essere stata allertata. Gli operatori sanitari giunti sul posto hanno cercato di rianimarla per circa mezz’ora, ma non c’è stato nulla da fare. Alla fine, un telo bianco è stato steso sulla donna riversa a terra sul lato della strada. Sul posto anche la polizia. Si attende che tutte le procedure di legge siano espletate per rimuovere la salma.