Malore fatale in strada a Vibo Marina, lo storico Antonio Montesanti piange la scomparsa della sorella Rita

Il drammatico episodio ieri sera in via Senatore Parodi: «Ringrazio quanti hanno tentato instancabilmente di rianimarla». Le condoglianze dell’editore e del direttore de Il Vibonese

«Oggi non è proprio un buon giorno. Ieri sera Rita, mia sorella, è venuta improvvisamente a mancare. Ringrazio quanti instancabilmente hanno provato a rianimarla e che ci sono stati vicini. Conforta sapere che ora è serena, con i nostri genitori, nella Luce del Signore». È il messaggio carico di dolore dello storico vibonese Antonio Montesanti, che piange la scomparsa della sorella Rita Montesanti, 67 anni, colta ieri sera da un malore fatale mentre era in via Senatore Parodi. Quando si è accasciata a terra, un medico presente ha iniziato un massaggio cardiaco, mentre un carabiniere è andato a prendere il defibrillatore. La donna è stata defibrillata diverse volte, in attesa dell’ambulanza del 118 che è arrivata 12 minuti dopo essere stata allertata. Gli operatori sanitari giunti sul posto hanno cercato di rianimarla per circa mezz’ora, ma non c’è stato nulla da fare.

Cordoglio è stato espresso dall’editore de Il Vibonese (gruppo Diemmecom), Domenico Maduli, dal direttore Enrico De Girolamo e dalla redazione.

«Le più sentite condoglianze alla famiglia Montesanti, ad Antonio e Anna Rotella, a Franco e Anna Susanna, e l’intera famiglia di Rita, una bella persona che ci lascia prematuramente, e che lascia dietro di sé il segno di una vita esemplare», questo il messaggio personale dell’editore Maduli.