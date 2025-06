Carenza idrica a Drapia: arriva l’autobotte (con acqua non potabile) per sopperire allo stop dell’erogazione nelle case

L’avviso del Comune di Drapia

Il guasto alla condotta adduttrice che collega il serbatoio della frazione di Gasponi a quello di Drapia capoluogo, verificatosi tre giorni fa, è grave e mentre gli operai della Sorical sono al lavoro sul posto da ieri per risolvere la rottura del tubo in una zona impervia e inaccessibile con i mezzi meccanici, il Comune si è attivato con la Protezione civile per sopperire alle esigenze della popolazione data la carenza idrica in tutte le abitazioni del paese. «Si informa la cittadinanza di Drapia capoluogo che, per fronteggiare l’attuale emergenza idrica causata dal guasto alla condotta di adduzione che collega il serbatoio di Gasponi con quello di Drapia, dalle ore 10:30 di oggi 17/06/2025 in piazza IV Novembre (di fronte al Monumento) sarà disponibile l’autobotte della Protezione civile per garantire i servizi essenziali alla popolazione. Tale servizio, non eroga acqua potabile. Inoltre, si rende noto che i tecnici della Sorical sono sul posto per riparare il guasto in tempi brevi. Ci scusiamo per il disagio arrecato e ringraziamo i cittadini per la comprensione».

Questo il messaggio appena diramato dall’Ente ai residenti anche sui social in attesa, appunto, di risolvere definitivamente il guasto verificatosi nei pressi del ponte e che sta causando grandi disagi ai cittadini che non possono neppure accudire facilmente anziani e neonati.