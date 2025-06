Urbanistica a Vibo, le proposte di M5s e Verdi per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi

Il Movimento Cinque Stelle di Vibo Valentia, tramite l’architetto Giuseppe Valente, responsabile del settore Urbanistica del partito ed Europa Verde – Verdi con l’architetto Antonella Pupo, responsabile del settore Urbanistica e Ambiente del partito ecologista, hanno presentato una serie di proposte all’Amministrazione comunale per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi erogati dal Settore Urbanistica. L’iniziativa – si legge in una nota – mira a snellire le procedure, garantire maggiore precisione e trasparenza e ridurre i tempi di attesa per professionisti e cittadini.

«È fondamentale che l’urbanistica sia un motore di sviluppo per la nostra città, non un ostacolo», hanno dichiarato l’architetto Giuseppe Valente e l’architetto Antonella Pupo. «Per questo, abbiamo individuato alcune criticità che, con interventi mirati, possono essere trasformate in opportunità per rendere i servizi comunali più rapidi, efficaci e al passo con i tempi».

Tra le proposte chiave avanzate dal Movimento Cinque Stelle ed Europa Verde – Verdi nella nota spiccano:

Chiarimento del Piano Strutturale Comunale (PSC): Si richiede una modifica puntuale della frase “salvo attività industriali e quelle artigianali compatibili con la residenza” presente nel PSC. L’attuale formulazione genera confusione, poiché le attività industriali non sono in alcun modo compatibili con gli ambiti residenziali. Si richiede di provvedere a distinguere ed elencare in modo netto e univoco tutte le attività artigianali compatibili e non compatibili con l’ambito residenziale. Una precisazione è necessaria per eliminare tutte le attuali ambiguità interpretative e garantire una corretta applicazione delle norme.

Certificazioni urbanistiche più precise: Attualmente, i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dall’Ufficio Urbanistica utilizzano espressioni generiche che ne limitano fortemente l’utilità. Si propone di dotare l’ufficio di strumenti tecnici più avanzati per rilasciare certificazioni chiare, dettagliate e quantificabili, indispensabili per professionisti e notai.

Ammodernamento tecnologico dell’Ufficio Urbanistica: Per superare le attuali lacune e garantire un servizio moderno ed efficiente, il Movimento Cinque Stelle ed Europa Verde – Verdi, chiedono un investimento in nuove dotazioni, tra cui: strumenti per l’aggiornamento cartografico del PSC, tecnologie per l’aerofotogrammetria accurata, miglioramento della qualità grafica dei documenti del PSC, attrezzature per agevolare il reperimento degli atti d’archivio.

«L’introduzione di queste migliorie non solo ottimizzerebbe il lavoro dei professionisti – hanno concluso Valente e Pupo – ma si tradurrebbe in un beneficio tangibile per tutti i cittadini, garantendo maggiore celerità nelle pratiche, precisione nelle informazioni e un notevole incremento dell’efficienza complessiva dei servizi comunali. Il nostro obiettivo è un’urbanistica chiara, rapida ed efficace, per una Vibo Valentia che guarda al futuro».