Drapia, nuovo guasto sulla rete idrica fra Caria e Brattirò. Il sindaco Porcelli: «Operai al lavoro per ripristinare la sorgiva di Riaci»

Dopo la riparazione della conduttura Sorical adduttrice fra Gasponi e Drapia, che ha lasciato a secco i residenti del capoluogo poi assistiti con autobotte della Protezione civile, poche ore fa si è presentata un’altra criticità sul confine delle due frazioni (Caria e Brattirò), in seguito alla rottura della conduttura sorgiva di Riaci adduttrice alla vasca di Caria. «L’operaio del Comune – ci ha fatto sapere il sindaco Porcelli – si è recato sul posto per verificare come mai non ci fosse il pieno della vasca e, purtroppo, ha trovato questo nuovo guasto sulla condotta comunale. Sul posto c’è ora una squadra di operai comunali – ha poi specificato Porcelli – che stanno già intervenendo per ripristinare nel più breve tempo possibile la conduttura». Un guasto subito segnalato alla popolazione anche sui social dall’Ente: «Comprendiamo il disagio che ciò può causare e teniamo a precisare che gli operai sono già sul posto e stanno operando con la massima celerità per risolvere la problematica – si legge nell’avviso diramato alla popolazione -. Purtroppo è necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nelle frazioni di Caria e Brattirò. Sarà nostra cura fornire tempestivi aggiornamenti sui tempi previsti per il ripristino del servizio. Ringraziamo anticipatamente per la vostra comprensione e collaborazione».

Un’altra tegola che si abbatte sul dedalo di tubazioni vetuste, interrate 50 anni fa e mai manutenute nel tempo. Questo ennesimo guasto ha nuovamente suscitato polemiche sui social, da parte di alcuni cittadini stanchi di apprendere notizie del genere: «Tutti i santi giorni c’è un guasto, sembra una barzelletta, poi sempre nel periodo estivo», scrive una residente. «Una rete idrica colabrodo», incalza un altro. «Ormai avere l’acqua in estate è diventata una barzelletta». «Comprendiamo bene quanto sia fastidioso rimanere temporaneamente senz’acqua a causa di un guasto – ha poi aggiunto Porcelli in merito ai commenti sulla pagina social dell’Ente -. Purtroppo non possiamo prevedere se, dove e quando questo si verificherà, ma una cosa è certa: operiamo con tempestività e ripristiniamo sempre tutto. Capirei questo tipo di commenti se operassimo diversamente, cioè con calma, a distanza di giorni magari, non curandoci dei disagi e dello spreco della risorsa più preziosa che abbiamo e che più passa il tempo, più ne serve e meno ne disponiamo, anche a causa di utilizzi impropri e sprechi. Ma così non è, fra progetti avviati, cantieri conclusi e rete idrica costantemente tra le priorità di questa amministrazione da sempre. I guasti possono capitare e noi non ci sottraiamo dall’intervenire con celerità».

«Anzi – ha aggiunto Porcelli -, a tal proposito voglio ringraziare Sorical per aver lavorato lungamente e con estrema professionalità sulla propria rete per riparare il guasto che ha lasciato a secco Drapia capoluogo. Ringrazio anche la Protezione civile per il fondamentale supporto fornito ai residenti mediante l’ausilio dell’autobotte. Sono stati distribuiti solamente circa 1000 litri su un totale di 10mila predisposti, questo è dunque il dato reale del disagio che si è purtroppo registrato a Drapia. Grazie all’impegno dei tecnici e degli operai, il servizio idrico è stato completamente ripristinato stamane. Un ringraziamento speciale anche a voi, cittadini di Drapia capoluogo, per la pazienza e la comprensione dimostrate in queste ore difficili. La vostra collaborazione ed il vostro senso civico sono stati fondamentali», ha in fine concluso Porcelli rimarcando il messaggio diramato anche sui social.