Viabilità provinciale, il presidente L’Andolina fa il punto con il sindaco Romeo su cantieri avviati e nuova programmazione

Il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, ha fatto tappa al Comune di Vibo Valentia, nell’ambito del tour intrapreso mesi fa per esaminare le arterie provinciali. L’incontro ha visto la partecipazione del sindaco Enzo Romeo per un primo focus di carattere tecnico-istituzionale. L’Amministrazione provinciale di Vibo ha fornito un dettaglio dei lavori eseguiti nel biennio 2022-2023, oltre alle opere attualmente in corso o previste, sia dall’attuale che dalla precedente amministrazione. Le schede tecniche relative a questi interventi sono state redatte dal settore Viabilità della Provincia di Vibo Valentia.

Gli interventi completati tra il 2022 e il 2023

Sp n. 11 “Vibo Valentia – Triparni – Porto Salvo con diramazione per Vena Inferiore e Sp Pannaconi – Cessaniti” : DM 49/2018, annualità 2022 per 150.000,00 euro; DM 123/2020, annualità 2022 per 60.000,00 euro; economie 3297, annualità 2024 per 150.000,00;

Sp n. 14 "Vibo Valentia – Piscopio – Sp Stefanaconi – Ss n. 182" : fondi di bilancio, annualità 2022 per 58.000,00 euro; DM 123/2020, annualità 2022 per 249.697,20 euro; DM 123/2020, annualità 2023 per 80.000,00 euro; DM 123/2020, annualità 2024 per 70.000,00;

Sp n. 15 "Vibo Valentia – Stefanaconi – Sant'Onofrio" : DM 123/2020, annualità 2022 per 100.000,00 euro; DM 123/2020, annualità 2024 per 70.000,00 euro;

Sp n. 95 "ex S.S. 522 di Tropea (intero tratto, escluso il vecchio tracciato già Senatore Parodi – Km 10+300/Km 13+800)" : DM 49/2018, annualità 2022 per 250.000,00 euro; DM 224/2020, annualità 2023 per 147.846,63 euro; DM 224/2020, annualità 2024 per 149.686,50 euro;

Sp n. 97 "ex Ss n. 606 di Vibo Valentia – intero percorso": fondi di bilancio, annualità 2022 per 100.000,00 euro; DM 123/2020, annualità 2023 per 70.000,00 euro.

Gli interventi programmati dalla precedente amministrazione provinciale (Solano)

S.P. 95 “ex Ss n. 522 di Tropea (escluso vecchio tracciato Senatore Parodi)” : fondi regionali, annualità 2024 per 2.620.679,04 euro (in esecuzione); DM 141/2022, annualità 2026 per 500.000,00 euro;

S.p n. 95 – Ponte centro abitato di Vibo Marina : DM 225/2021, annualità 2024 per 350.000,00 euro (in esecuzione);

Sp n. 11 "Vibo Valentia – Triparni – Porto Salvo con diramazione per Vena Inferiore e Sp Pannaconi – Cessaniti" : DM 141/2022, annualità 2025 per 150.000,00 euro (in consegna);

Sp n. 97 "ex Sa n. 606 di Vibo Valentia – intero percorso": DM 141/2022, annualità 2029 per 500.000,00 euro.

Gli interventi programmati dall’attuale amministrazione L’Andolina