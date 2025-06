Carenza idrica, Briatico futura sollecita la giunta Vallone: «Notevoli disagi per famiglie e attività. Quali sono gli interventi in corso?»

Con l’avvio della stagione estiva diverse aree del comprensorio briaticese stanno facendo i conti con una insistente carenza idrica. A chiedere lumi al sindaco Lidio Vallone e alla sua giunta, la consigliera comunale Chiara Patertì e il gruppo Briatico futura.

I disservizi, da quanto riferito dal sodalizio politico, riguardano il capoluogo di Briatico e la frazione San Leo. In tale contesto, tuttavia, «informazioni ufficiali non ne sono state fornite. Ed infatti – scrivono – le ultime comunicazioni sulla pagina social risalgono allo scorso 9 giugno».

Con l’arrivo dell’estate «il perdurare di questa crisi idrica crea notevolissimi disagi alle famiglie e potrebbe penalizzare fortemente le già poche attività commerciali presenti sul territorio. In qualità di consiglieri e quindi rappresentanti della cittadinanza abbiamo necessità di comprendere le cause e le azioni che il sindaco e la giunta hanno intrapreso per la risoluzione».

In particolare si chiede di sapere:

quali sono le cause specifiche della carenza idrica nelle varie località e frazioni sopra elencate?

nelle varie località e frazioni sopra elencate? quali iniziative ha intrapreso o intende adottare l’Amministrazione comunale per fronteggiare la situazione di carenza idrica esistente?

Per quali ragioni la popolazione e i consiglieri stessi non vengono informati di eventuali interruzioni

del servizio?

Considerando che sono stati ultimati più di un anno fa, quali sono i motivi ostativi che ad oggi non hanno reso possibile l’utilizzo dei nuovi pozzi?

Quali i tempi per il normale rispristino del servizio idrico?

Quale metodo ed eventualmente cronoprogramma viene utilizzato per la fornitura idrica tramite

Quali saranno le iniziative per informare e soprattutto sensibilizzare i cittadini?

«Considerando che siamo solo all’inizio dell’estate, cosa ci toccherà subire nelle prossime settimane con l’incremento dei turisti?», si chiedono in conclusione i consiglieri.