Statale 18, il tunnel del Vibo Center ancora chiuso dopo un anno e mezzo: istituzioni silenti e questione archiviata alla voce “tanto a che serve?”

Prosegue il silenzio assordante del Consorzio regionale per le attività produttive (Corap) sull’annosa questione della chiusura del sottopassaggio situato al Km 444-500 della trafficata strada Statale 18, nei pressi del Centro commerciale Vibo Center. Il tunnel risulta inibito al traffico veicolare da oltre un anno e mezzo, dall’ottobre del 2024, da quando anche in seguito al maltempo è stato oggetto di un pericoloso allagamento.

All’epoca la decisione fu presa al fine di scongiurare eventuali incidenti stradali. Si pensava per poco, magari giusto il tempo di analizzarne la questione e porre rimedio ad eventuali carenze. Invece, a tanti mesi di distanza dall’accaduto, il sottopassaggio risulta ancora oggi mestamente off limits. Del caso la nostra testata si è già interessata lo scorso febbraio, denunciando questo non certo edificante stato di cose. Ad oggi del tutto inutilmente, però, visto che a conti fatti ogni cosa è rimasta come allora. Anzi no, la situazione in questo frattempo è addirittura peggiorata, soprattutto se si considera lo stato di degrado che ormai ha attanagliato anche i semafori (inesorabilmente di colore rosso), le barriere e la relativa cartellonistica che indica il divieto di transito e l’utilizzo di percorsi alternativi, quali l’adiacente rotatoria, per giunta con l’asfalto pieno di buche.

Come detto, ad interessarsi della risoluzione della problematica dovrebbe essere in primis il Corap. Ma a stupire in tutta questa vicenda è anche il silenzio che si registra a livello di autorità locali. Alla base del permanere della chiusura al traffico veicolare del sottopassaggio ci sarebbe, principalmente, un’anomalia dell’impianto elettrico. Nello specifico, il fatto che appena i corpi illuminanti della rotatoria per qualsiasi motivo si spengono, automaticamente rimangono al buio anche i semafori unici d’entrata ad esso collegati. Se è vero che questa è la problematica che non permette la riapertura del tunnel, non dovrebbe essere difficile ovviare alla questione, soprattutto se si considera che nel 2025 in altre parti del mondo si riescono a costruire in pochi mesi ponti, strade e viadotti chilometrici. Ma qui siamo in Calabria, nel Vibonese, dove tutto è permesso e dove, quasi sempre, a fare rumore è la perenne inerzia delle istituzioni proposte. E dove, in ogni caso, tutto procede a rilento… ancor di più quando ci si avvicina alla bella stagione.