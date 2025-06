Spilinga, la Proloco celebra la rinascita di Francesco Fiamingo: festa per l’imprenditore della ‘nduja che ha rischiato la vita per una bombola di gas

Erano stati giorni drammatici per la comunità di Spilinga. L’incidente che aveva coinvolto Francesco Fiamingo, presidente del Consorzio della ‘Nduja di Spilinga, aveva particolarmente colpito la cittadina.

L’imprenditore, investito dall’esplosione di una bombola di gas in un piccolo locale adibito a cucina che sorgeva nel perimetro della sua azienda, era stato a lungo ricoverato al centro grandi ustionati di Catania dove aveva subito importanti interventi chirurgici. L’incidente avvenuto a metà febbraio gli aveva infatti provocato ustioni sul 70% del corpo, in particolare su mani, volto e torace. Ad aprile, il ritorno a casa dopo due mesi di cure. Nelle scorse ore, invece, una piccola festa per salutare la rinascita di Fiamingo.

La festa della Pro loco

Ad organizzarla, come testimoniato nei post social, la Pro loco di Spilinga: «Con il cuore pieno di felicità e di commozione – si legge su Facebook – abbiamo organizzato una piccola festa a sorpresa tra noi soci, per gioire insieme a una persona che abbiamo temuto di perdere. Una persona che è parte della nostra comunità e della nostra Pro Loco, il nostro amico Ciccio».

Il sodalizio ammette: «Quando abbiamo saputo dell’incidente, tutto si è fermato e abbiamo avuto tanta paura ma allo stesso tempo eravamo speranzosi, perché sapevamo della sua forza e del suo coraggio… Per non parlare della generosità, amore e disponibilità verso gli altri. Dobbiamo solo dire grazie per tutto quello che fa per la comunità, Pro loco e per tutti».