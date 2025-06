Trasversale delle Serre: dal Consiglio di Stato via libera a espropri e lavori. Schiavello (Comitato): «Si recuperi il tempo perduto»

Il Consiglio di Stato ha dato il via libera definitivo alla realizzazione del tratto tra Gagliato e Soverato della SS n. 182, la “Trasversale delle Serre“, un’opera infrastrutturale cruciale per la Calabria. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare presentata da alcuni cittadini privati, mettendo fine a una lunga fase di contenzioso che ha visto contrapporsi le esigenze di sviluppo regionale e le preoccupazioni di gruppi contrari legati a espropri e presunte irregolarità procedurali. La decisione odierna conclude un iter giudiziario complesso. Il contenzioso era nato dalla volontà di completare un’opera strategica per la mobilità regionale, da molti anni ferma e simbolo dei ritardi infrastrutturali calabresi. I ricorrenti, assistiti dall’avvocato Giuseppe Pitaro, avevano impugnato la precedente decisione del TAR Calabria, che aveva già respinto il loro ricorso in primo grado, giudicandolo in parte inammissibile e in parte infondato nel merito.

La motivazione del Consiglio di Stato è chiara: l’interesse pubblico prevale su quello privato. Nel provvedimento si legge che «l’interesse degli appellanti, di natura eminentemente economica, ha carattere necessariamente recessivo rispetto all’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera pubblica viaria». La sentenza sottolinea inoltre che, anche considerando il possibile ritardo nell’avvio dei lavori, previsto da ANAS non prima del 2026, non sussistono ostacoli di natura giuridica che possano bloccare l’opera. Questo pronunciamento rappresenta un passo fondamentale per migliorare la mobilità e lo sviluppo economico della Calabria, anche se la decisione del Consiglio di Stato chiude una fase del contenzioso, rimane aperta la possibilità di future azioni legali sul merito della questione.

Fioravante Schiavello, presidente del Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato”, ha espresso grande soddisfazione per la sentenza. «Prendiamo atto della sentenza N. 02252/2025, pubblicata in data odierna, con cui il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha respinto l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti ponendo fine all’iter giuridico. Non essendoci altri e diversi impedimenti, il Comitato auspica che il tempo perduto venga recuperato e attende, mantenendo alta l’attenzione, l’effettivo inizio dei lavori».