Tropea, torna potabile l’acqua al presidio ospedaliero: i commissari revocano l’ordinanza emessa una settimana fa

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha revocato l’ordinanza di non potabilità dell’acqua emessa, il 12 giugno, che aveva «vietato l’uso dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano» all’ospedale di Tropea. La nuova decisione è stata assunta dopo che l’Asp di Vibo Valentia ha comunicato, due giorni fa, che «nuovi campioni di acqua prelevati il 16 giugno hanno dato esito favorevole alle analisi». In precedenza, un’analisi sfavorevole del 12 giugno su campioni prelevati giorno 10 aveva portato all’emissione dell’ordinanza di non potabilità. Il provvedimento è stato pertanto notificato al direttore sanitario del presidio ospedaliero di Vibo Valentia e a quello di Tropea.