Tragedia in mare a Schiavonea, muore pescatore originario di Vibo Marina

Era andato a cercare lavoro altrove perché, diceva, “il mio mare, quello di Vibo Marina, non dà più lavoro”. In mare Francesco Vatano ha invece trovato la morte, stroncato da un malore durante una battuta di pesca al largo di Amendolara. Faceva parte dell’equipaggio di un peschereccio partito dal porto di Corigliano quando improvvisamente ha accusato un malore che non gli ha dato scampo. Una motovedetta della Guardia Costiera, tempestivamente intervenuta sul posto, non ha potuto fare altro che trasportare a terra la salma rimasta a disposizione del medico legale per accertare le cause della morte.

Francesco (Virdejo per gli amici) era un uomo semplice, grande lavoratore, benvoluto da quanti lo conoscevano e avevano avuto modo di apprezzarne le doti umane.

Il gruppo Marpesca srl ha voluto così ricordarlo con un post apparso sul proprio profilo social: «È con profondo dolore e un senso di incredulità che oggi ricordiamo e onoriamo il nostro caro Francesco Vatano. La sua dedizione instancabile e il profondo amore per il suo lavoro in mare hanno lasciato un segno indelebile in tutti noi. Ricorderemo per sempre la sua rara semplicità, la sua umiltà autentica e quella innata operosità che lo contraddistingueva. Era un vero uomo di mare, un esempio di professionalità e onestà, e la sua assenza lascerà un vuoto incolmabile.

Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarlo. Il tuo cuore di marinaio batte ora nell’eco delle onde, caro Virdeio. La tua luce guida sarà un faro eterno nel nostro ricordo».