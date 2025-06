Soriano, divertimento e sorrisi per i bambini che hanno partecipato al Gruppo Estate organizzato dalla Pro Loco

L’estate è appena iniziata ma, come accade ormai da qualche anno, non c’è periodo estivo senza il Grest che accoglie bambini e ragazzi in un’atmosfera di unione, integrazione e divertimento. Ancora una volta Soriano Calabro è stata la culla di questa iniziativa, cercando di accogliere in un ambiente sano tutti i suoi giovani che per una settimana hanno potuto godere del puro sorriso che li ha accompagnati durante l’esperienza.

Le iniziative della Pro Loco

Si è concluso il Grest, che era iniziato lo scorso 16 giugno e organizzato dalla Pro Loco, sensibile anche alle esigenze dei più piccoli educandoli alla convivenza e al valore dello stare insieme. Sette giorni di svago e attività, che testimoniano ancora una volta il martellante operato della Pro Loco rappresentata dalla presidente Maria Teresa Daffinà: «Siamo partiti carichi lo scorso 16 giugno all’interno della sede dell’ex Comunità Montana e con tanti bambini al seguito. Sono stati giorni di grandi sorrisi ed emozioni grazie anche a molte attività svolte, con i bambini che hanno impreziosito questi momenti con la loro volontà ed energia. Insegnando, abbiamo anche imparato tanto da loro».

Senza sinergia non si realizza nulla, e anche in questo caso la dimostrazione è lampante: «Un grazie a tutti i soci della Pro Loco – continua Maria Teresa Daffinà – e alla vice-presidente Rosina Ciconte che è stata molto preziosa nel rapporto con i bambini. Noi abbiamo messo amore e dedizione ed è stato un grande successo. Un grazie anche ai genitori che ci hanno dato fiducia, dimostrando collaborazione e partecipazione in tutto quello che è stato fatto. Sono state giornate intense ma soddisfacenti per ognuno di noi, soprattutto nel vedere i bambini tornare a casa carichi di divertimento. Un ringraziamento va anche agli animatori che hanno ravvivato queste giornate con la loro gioia e alla Protezione, nel suo presidente Luigi Grillo, per la disponibilità della sede».

L’estate è appena iniziata e i progetti della Pro Loco sicuramente non sono finiti: «Continueremo nelle nostre attività su tutto il territorio, coinvolgendo piccoli e grandi. Martedì ci recheremo alla casa di riposo per regalare momenti di convivialità e inclusione anche alle persone anziane».