A Mileto riapre il negozio sfasciato a martellate, il proprietario: «Andiamo avanti per la nostra strada, quella del lavoro onesto»

Promessa mantenuta. A due settimane dal grave atto intimidatorio subito riapre a Mileto il negozio adibito alla rivendita H24 di snack e bibite, i cui distributori sono stati presi a martellate da ignoti con il volto coperto all’indomani della sua apertura. Del resto, sin da subito il proprietario dell’esercizio commerciale, Gregorio Galati, aveva espresso la sua ferma volontà di andare avanti per la sua strada, nonostante i danneggiamenti subiti.

«Cosa pensavano di fare questi signori? Volevano forse che gli chiedessi il permesso prima di aprire o magari volevano una parte delle entrate del mio lavoro? Si sono fatti male i conti – ha dichiarato infatti in quei momenti alla nostra testata – perché io vado avanti. Ho denunciato tutto ai carabinieri e all’inizio della prossima settimana riparerò i danni e ripartirò».

E questa mattina, come detto, l’imprenditore ha mantenuto la sua promessa. La ripresa delle attività del negozio è avvenuta alla significativa presenza dei sindaci di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, e di San Gregorio D’Ippona, Pasquale Farfaglia, quest’ultimo paese natio del piccolo imprenditore vibonese oggetto dell’intimidazione. I due autori del blitz erano stati in quei momenti immortalati dalle immagini a circuito chiuso, subito rese note dallo stesso proprietario dell’esercizio commerciale. Le indagini per cercare di individuarli e per cercare di capirne di più sono ancora in corso.

«Oggi dopo due settimane di chiusura – ha affermato questa mattina Gregorio Galati al momento della ripresa delle attività – abbiamo riaperto al pubblico il negozio danneggiato dal grave atto intimidatorio che abbiamo subito. Voglio ringraziare i sindaci di Mileto e San Gregorio D’Ippona, Giordano e Farfaglia, per la loro presenza e vicinanza. Ringrazio, inoltre, tutte le persone che hanno avuto un pensiero di solidarietà dopo quanto accaduto, e sono state veramente tante. Riapriamo con la speranza che questo sia stato solo un gesto isolato, decisi ad andare avanti per la strada intrapresa, che è quella della fatica e del lavoro».