Parghelia, uomo trovato in una pozza di sangue sulla ex SS 522: salvato da un’ambulanza di passaggio

Un intervento in codice giallo a Parghelia si è trasformato in un salvataggio in extremis lungo la ex strada statale 522. Intorno alle due di notte, un equipaggio del 118 partito da Pizzo ha intercettato, per puro caso, un uomo riverso sull’asfalto in una pozza di sangue, all’altezza del Baia Tropea Resort.

La zona, completamente al buio, ha tratto in inganno i soccorritori che hanno inizialmente creduto si trattasse di un cinghiale. Solo avvicinandosi si sono accorti della presenza di un corpo in posizione prona, privo di documenti e coscienza. Accanto a lui si trovavano un cellulare e un monopattino elettrico, elemento che ha fatto subito ipotizzare un incidente autonomo. L’uomo presentava gravi ferite al volto e un sospetto trauma cranico massivo.

L’equipe ha provveduto alla stabilizzazione e alla spinalizzazione del paziente. Considerata la situazione critica, è stato richiesto il supporto di un’ambulanza medicalizzata, con la quale è stato effettuato un rendez-vous durante il tragitto verso il pronto soccorso di Vibo Valentia. Lì, il ferito è stato immediatamente intubato. Le circostanze esatte dell’incidente restano da chiarire, così come l’identità del paziente.