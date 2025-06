Jonadi, inaugurato a Nao il murale di Fortunato Pedullà in occasione della Giornata mondiale contro siccità e desertificazione

Il 17 giugno, in occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, l’associazione “Sos innovazione” ODV ha presentato ufficialmente, nel borgo storico di Nao, il murale realizzato dall’artista Fortunato Pedullà: un’opera pubblica che affronta con forza simbolica il tema dell’inquinamento e della responsabilità ambientale, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni.

Attraverso la figura di una bambina, un contenitore per la raccolta dei rifiuti elettronici e un paesaggio marino compromesso dai rifiuti, l’opera diventa una denuncia visiva contro l’indifferenza e un invito a prendersi cura del nostro pianeta a partire dai gesti quotidiani.

Un ulteriore momento istituzionale si è svolto al Municipio di Jonadi, alla presenza di autorità, cittadini, partner del progetto e rappresentanti del mondo associativo. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione e confronto sui temi dello sviluppo sostenibile, della rigenerazione urbana e rurale, e della promozione di buone pratiche ambientali. Un approfondimento significativo è stato condotto sulle criticità legate alla desertificazione e alla siccità, questioni spesso trascurate o erroneamente ritenute remote, sebbene la gestione dell’acqua come risorsa essenziale per l’umanità sia imperativa.

Durante la giornata, sono stati conferiti dei riconoscimenti simbolici a figure e realtà che si sono distinte per il loro impegno concreto nella tutela dell’ambiente e nell’innovazione responsabile: Caterina Pititto e Simone Maiuli, imprenditori locali che si contraddistinguono per l’utilizzo di materiali sostenibili e macchinari a basso impatto energetico; Aurora Navarra, coordinatrice provinciale dell’associazione Plastic Free, da anni attiva in iniziative di sensibilizzazione e raccolta rifiuti su tutto il territorio; Fortunato Pedullà, artista e autore dell’opera muraria; amministrazione comunale di Athienou (Cipro), partner istituzionale del Comune di Jonadi nell’ambito di alcuni progetti Erasmus, insignita per il settimo anno consecutivo del titolo di “Green City of Cyprus” per le sue politiche ambientali virtuose; Sergio Campanella, esperto nella gestione di progetti di sviluppo integrato a livello europeo, con particolare riferimento alla sostenibilità territoriale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Goals” promosso da “Sos innovazione” ODV e finanziato dalla Regione Calabria tramite l’Avviso pubblico “Attività culturali 2023”.